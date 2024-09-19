Литвинок Вероника Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинок Вероника Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1986

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинок Андрей Викторович

Рождение ребёнка
22.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинок Андрей Викторович

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