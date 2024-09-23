Литвинок Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1986
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1986
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвинок Вероника Владимировна