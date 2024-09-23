Литвинок Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинок Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1986

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1986

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинок Вероника Владимировна

Рождение ребёнка
22.04.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинок Вероника Владимировна

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