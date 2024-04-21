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Каликин Василий Никитич

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.03.1914

Дата смерти

16.07.1914

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1914

Отец: Каликин Никита Иванович

Мать: Каликина (Гуляева) Ксения Даниловна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
05.03.1914
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов, и.д. псаломщика Аркадий Вознесенский. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Яков Дмитриевич Каликин (двою... Показать все
Смерть
16.07.1914
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от поноса. Возможно от какой-то кишечной инфекции.
Похороны
18.07.1914
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронен на сельском кладбище.

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