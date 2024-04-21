Каликин Василий Никитич
Место рождения
Дата рождения03.03.1914
Дата смерти16.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1914
Крещение
05.03.1914
Крещение проходило в церкви имени Петра Афонского. Крестил священник Арсений Двинянинов, и.д. псаломщика Аркадий Вознесенский. Крёстный - житель села Верх-Чик, крестьянин Яков Дмитриевич Каликин (двою... Показать все
Смерть
16.07.1914
Умер от поноса. Возможно от какой-то кишечной инфекции.
Похороны
18.07.1914
Похоронен на сельском кладбище.