Авакова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авакова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.05.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аваков Игорь Суренович

Рождение ребёнка
09.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аваков Игорь Суренович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аваков Игорь Суренович

Смерть
16.05.2019
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