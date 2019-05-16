Авакова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аваков Игорь Суренович
Рождение ребёнка
09.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аваков Игорь Суренович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2019