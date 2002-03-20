Аваков Игорь Суренович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1940
Дата смерти20.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1940
Отец: Аваков Сурен
Рождение ребёнка
17.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авакова Валентина
Рождение ребёнка
09.06.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Авакова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авакова Валентина
Смерть
20.03.2002
станица Северская, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
станица Северская, Краснодарский край