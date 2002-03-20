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Аваков Игорь Суренович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1940

Дата смерти

20.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1940

Отец: Аваков Сурен

Мать: Аваков Надежда Гавриловна

Рождение ребёнка
17.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авакова Валентина

Рождение ребёнка
09.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Авакова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авакова Валентина

Смерть
20.03.2002
станица Северская, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
станица Северская, Краснодарский край
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