Никифор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Матвей Демидович
Мать: Анна Ивановна
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Упоминание
1755
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Бракосочетание
Около 1775
Жена: Васса Ивановна
Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1776
Сын: Дмитрий Никифорович
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устинья Никифоровна
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Упоминание
1782
Упоминается в ревизской сказке: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#316
Смерть
Неизвестно