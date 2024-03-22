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Никифор Матвеевич

Место рождения

Рассоха, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1726 г.р.

Мать

1732 г.р.

Жена

Вычислено 1758 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Матвей Демидович

Мать: Анна Ивановна

Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Упоминание
1755
Рассоха, Свердловский район, Северный край
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/475246#519
Бракосочетание
Около 1775

Жена: Васса Ивановна

Воскресенское, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1776

Сын: Дмитрий Никифорович

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устинья Никифоровна

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
1782
Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Упоминается в ревизской сказке: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#316
Смерть
Неизвестно
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