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Анна Ивановна

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Место рождения

Косково, Оларевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Косково, Оларевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1742

Сын: Иосиф Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Демидович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Демидович

Рождение ребёнка
Вычислено 1750

Сын: Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Демидович

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Демидович

Смерть
Неизвестно
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