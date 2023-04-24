Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Иосиф Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Демидович
Рождение ребёнка
1746
Сын: Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Демидович
Рождение ребёнка
Вычислено 1750
Сын: Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Демидович
Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Демидович
Смерть
Неизвестно