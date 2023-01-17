Пастушкова Мария (Марфа) Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастушкова Мария (Марфа) Адрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1909 ст.

Дочь: Жеребцова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Пастушков Стефан (Степан) Евдокиевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9MK-Z?i=580&cc=1807365 20 июля 1909
Смерть
Неизвестно
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