Пастушкова Мария (Марфа) Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1909 ст.
Дочь: Жеребцова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Пастушков Стефан (Степан) Евдокиевич
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9MK-Z?i=580&cc=1807365 20 июля 1909
Смерть
Неизвестно