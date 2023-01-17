Жеребцова (Пастушкова) Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцова (Пастушкова) Евдокия Степановна

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Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.07.1909 ст.

Дата смерти

11.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1909 ст.

Отец: Пастушков Стефан (Степан) Евдокиевич

Мать: Пастушкова Мария (Марфа) Адрианова

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9MK-Z?i=580&cc=1807365 20 июля 1909
Рождение ребёнка
15.06.1934

Сын: Жеребцов Валентин Владимирович

Отец ребёнка: Жеребцов Владимир Иванович

Каралык, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.07.1982
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