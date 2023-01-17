Жеребцова (Пастушкова) Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения20.07.1909 ст.
Дата смерти11.07.1982
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1909 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G994-J9MK-Z?i=580&cc=1807365 20 июля 1909
Рождение ребёнка
15.06.1934
Сын: Жеребцов Валентин Владимирович
Отец ребёнка: Жеребцов Владимир Иванович
Каралык, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.07.1982