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Ахмедшина Аделина Юрьевна
Ахмедшина Аделина Юрьевна
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Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
25.07.2018
Пол
Женский
Отец
Ахмедшин Юрий Габдулович
1974 г.р.
Мать
Ахмедшина (Ашмарина) Екатерина Викторовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.2018
Отец:
Ахмедшин Юрий Габдулович
Мать:
Ахмедшина Екатерина Викторовна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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