Ахмедшина (Ашмарина) Екатерина Викторовна
Место рождения
Дата рождения15.07.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1977
Бракосочетание
23.08.1996
Рождение ребёнка
10.06.1997
Сын: Кузнецов Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Юрьевич
Бракосочетание
15.12.2005
Рождение ребёнка
25.07.2018
Дочь: Ахмедшина Аделина Юрьевна
Отец ребёнка: Ахмедшин Юрий Габдулович
Рождение ребёнка
25.07.2018
Отец ребёнка: Ахмедшин Юрий Габдулович