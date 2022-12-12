Ахмедшина (Ашмарина) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмедшина (Ашмарина) Екатерина Викторовна

Ахмедшина (Ашмарина) Екатерина Викторовна

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

15.07.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1977

Отец: Ашмарин Виктор Евгеньевич

Мать: Ашмарина Татьяна Алексеевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
23.08.1996

Муж: Кузнецов Сергей Юрьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1997

Сын: Кузнецов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Сергей Юрьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
15.12.2005

Муж: Ахмедшин Юрий Габдулович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.2018

Дочь: Ахмедшина Аделина Юрьевна

Отец ребёнка: Ахмедшин Юрий Габдулович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.07.2018

Сын: Ахмедшин Глеб Юрьевич

Отец ребёнка: Ахмедшин Юрий Габдулович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close