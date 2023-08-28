Полянских Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полянских Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1885

Дочь: (Полянских) Ирина Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.06.1887

Сын: Полянских Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.02.1889

Дочь: (Полянских) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: (Полянских) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.1892

Дочь: (Полянских) Агафия Иванова

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Полянских Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1897

Сын: Полянских Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Полянских Никанор Иванов

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.10.1902

Сын: мертворожденный

Отец ребёнка: Полянских Иван Александров

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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