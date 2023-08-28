Полянских Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1885
Дочь: (Полянских) Ирина Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Рождение ребёнка
19.06.1887
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Рождение ребёнка
08.02.1889
Дочь: (Полянских) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Рождение ребёнка
01.03.1890
Дочь: (Полянских) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: (Полянских) Агафия Иванова
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Рождение ребёнка
10.07.1894
Сын: Полянских Прокопий Иванов
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Рождение ребёнка
03.05.1897
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Рождение ребёнка
30.07.1899
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Рождение ребёнка
03.10.1902
Сын: мертворожденный
Отец ребёнка: Полянских Иван Александров
Смерть
Неизвестно