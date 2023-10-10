Полянских Иван Александров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полянских Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1885
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Рождение ребёнка
19.06.1887
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Рождение ребёнка
08.02.1889
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Рождение ребёнка
01.03.1890
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Рождение ребёнка
14.02.1892
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Рождение ребёнка
10.07.1894
Сын: Полянских Прокопий Иванов
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Рождение ребёнка
03.05.1897
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Рождение ребёнка
30.07.1899
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Рождение ребёнка
03.10.1902
Сын: мертворожденный
Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева
Смерть
Неизвестно