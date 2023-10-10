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Полянских Иван Александров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полянских Александр

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.04.1885

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.06.1887

Сын: Полянских Леонтий Иванов

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.02.1889

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1890

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
14.02.1892

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.07.1894

Сын: Полянских Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.05.1897

Сын: Полянских Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1899

Сын: Полянских Никанор Иванов

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.10.1902

Сын: мертворожденный

Мать ребёнка: Полянских Анна Сергеева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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