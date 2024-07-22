Прытков Николай Прохорович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти01.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
21.11.1926
Дочь: Сухорукова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Прыткова Софья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Выдрина Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Прыткова Софья Прокофьевна
Рождение ребёнка
21.11.1934
Дочь: Бебкаева Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Прыткова Софья Прокофьевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дмитриева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Прыткова Софья Прокофьевна
Военная награда
01.11.1944
Смерть
01.04.1945
Жигард, Чехословакия
Погиб в ВОВ