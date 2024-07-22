Прытков Николай Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрытков Николай Прохорович

Прытков Николай Прохорович

Место рождения

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

01.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Прытков Прохор Антонович

Мать: Прыткова Анастасия Родионовна

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1926

Жена: Прыткова Софья Прокофьевна

Рождение ребёнка
21.11.1926

Дочь: Сухорукова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Прыткова Софья Прокофьевна

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Выдрина Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Прыткова Софья Прокофьевна

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1934

Дочь: Бебкаева Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Прыткова Софья Прокофьевна

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дмитриева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Прыткова Софья Прокофьевна

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Военная награда
01.11.1944
Смерть
01.04.1945
Жигард, Чехословакия
Погиб в ВОВ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.