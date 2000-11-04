Бебкаева (Прыткова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебкаева (Прыткова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.11.1934

Дата смерти

04.11.2000

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1934

Отец: Прытков Николай Прохорович

Мать: Прыткова (Гаврилова) Софья Прокофьевна

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
04.05.1953

Муж: Бебкаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
08.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебкаев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бебкаев Иван Михайлович

Смерть
04.11.2000

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