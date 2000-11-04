Бебкаева (Прыткова) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.11.1934
Дата смерти04.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1934
Бракосочетание
04.05.1953
Рождение ребёнка
08.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бебкаев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бебкаев Иван Михайлович
Смерть
04.11.2000