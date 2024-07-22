Прыткова (Гаврилова) Софья Прокофьевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти20.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Около 1926
Рождение ребёнка
21.11.1926
Дочь: Сухорукова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Прытков Николай Прохорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Выдрина Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Прытков Николай Прохорович
Рождение ребёнка
21.11.1934
Дочь: Бебкаева Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Прытков Николай Прохорович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Дмитриева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Прытков Николай Прохорович
Смерть
20.04.1962
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область