Прыткова (Гаврилова) Софья Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыткова (Гаврилова) Софья Прокофьевна

Место рождения

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

20.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Гаврилов Прокофий Егорович

Мать: Гаврилова Афимия Кузьминична

Нижнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Около 1926

Муж: Прытков Николай Прохорович

Рождение ребёнка
21.11.1926

Дочь: Сухорукова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Прытков Николай Прохорович

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Выдрина Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Прытков Николай Прохорович

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.11.1934

Дочь: Бебкаева Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Прытков Николай Прохорович

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Дмитриева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Прытков Николай Прохорович

Старые Узели, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
20.04.1962
Аша, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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