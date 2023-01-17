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Веснин Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1955

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1971 и 1986

Жена: Веснина Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
13.01.1986

Сын: Веснин Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Веснина Наталья Андреевна

Покровское, Дніпропетровська область
Место жительства
С 1986
Покровское, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
01.09.1987

Дочь: Веснина Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Веснина Наталья Андреевна

Покровское, Дніпропетровська область
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