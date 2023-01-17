Веснин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1971 и 1986
Рождение ребёнка
13.01.1986
Сын: Веснин Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Веснина Наталья Андреевна
Место жительства
С 1986
Рождение ребёнка
01.09.1987
Дочь: Веснина Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Веснина Наталья Андреевна