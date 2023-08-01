Мутаева Просковья Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мутаева Просковья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1932

Дочь: Максимова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мутаев Михаил

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Мутаева Агафья Михаиловна

Отец ребёнка: Мутаев Михаил

Рождение ребёнка
1936

Сын: Мутаев Дмитрий Михаилович

Отец ребёнка: Мутаев Михаил

Смерть
1998
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