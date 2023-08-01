Мутаева Просковья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1932
Дочь: Максимова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мутаев Михаил
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Мутаева Агафья Михаиловна
Отец ребёнка: Мутаев Михаил
Рождение ребёнка
1936
Сын: Мутаев Дмитрий Михаилович
Отец ребёнка: Мутаев Михаил
Смерть
1998