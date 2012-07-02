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Максимова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1932

Дата смерти

02.07.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932

Отец: Мутаев Михаил

Мать: Мутаева Просковья Архиповна

Рождение ребёнка
16.04.1956

Сын: Мутаев Алик Рашидович

Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
05.12.1959

Дочь: Аллаярова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
1962

Сын: Максимов Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
22.06.1965

Сын: Максимов Петр Анатольевич

Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич

Рождение ребёнка
30.11.1967

Дочь: Максимова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Анатолий Матвеевич

Смерть
02.07.2012
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