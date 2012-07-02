Максимова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1932
Дата смерти02.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1932
Отец: Мутаев Михаил
Рождение ребёнка
16.04.1956
Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич
Рождение ребёнка
05.12.1959
Дочь: Аллаярова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Максимов Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич
Рождение ребёнка
22.06.1965
Сын: Максимов Петр Анатольевич
Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич
Рождение ребёнка
30.11.1967
Дочь: Максимова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Максимов Анатолий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.07.2012