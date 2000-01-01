Объедков Иван Перфильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1958
Мать ребёнка: Объедкова Алевтина Алексеевна
г. Свердловск
Рождение ребёнка
06.02.1960
Сын: Объедков Александр Иванович
Мать ребёнка: Объедкова Алевтина Алексеевна
г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
г. Свердловск