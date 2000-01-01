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Объедков Иван Перфильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1958

Сын: Объедков Андрей Иванович

Мать ребёнка: Объедкова Алевтина Алексеевна

г. Свердловск
Рождение ребёнка
06.02.1960

Сын: Объедков Александр Иванович

Мать ребёнка: Объедкова Алевтина Алексеевна

г. Свердловск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Объедкова Алевтина Алексеевна

Смерть
Неизвестно
г. Свердловск
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