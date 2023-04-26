Захарова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова ?

Место рождения

с. Липовка Духовницкого района

Дата рождения

14.10.1916

Дата смерти

26.02.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1935

Сын: Федосеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.12.1939

Дочь: (Захарова) Валентина Ефимовна

Отец ребёнка: Захарова ?

Смерть
26.02.1987
Похороны
Неизвестно

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