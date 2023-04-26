Захарова ?
Место рожденияс. Липовка Духовницкого района
Дата рождения14.10.1916
Дата смерти26.02.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1935
Сын: Федосеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.12.1939
Дочь: (Захарова) Валентина Ефимовна
Отец ребёнка: Захарова ?
Смерть
26.02.1987
Похороны
Неизвестно