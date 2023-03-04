Пестова Марфа Естефьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестова Марфа Естефьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Пестов Яков Антонович

Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафия Антоновна

Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Пестов Кирил Антонович

Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пестов Антон Семёнович

Смерть
После 1795
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