Пестова Марфа Естефьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафия Антоновна
Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович
Рождение ребёнка
1774
Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Пестов Антон Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795