Пестов Антон Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пестов Антон Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Пестов Семен Пантелеев

Мать: Пестова Катерина Елесеева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Пестов Яков Антонович

Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафия Антоновна

Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева

Рождение ребёнка
1774

Сын: Пестов Кирил Антонович

Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пестова Марфа Естефьева

Смерть
После 1795
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