Пестов Антон Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Пестов Семен Пантелеев
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Матрона Антоновна
Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафия Антоновна
Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева
Рождение ребёнка
1774
Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Пестова Марфа Естефьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пестова Марфа Естефьева
Смерть
После 1795