Смородина Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.
Дочь: Смородина Дарья Мироновна
Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1883 ст.
Дочь: Смородина Наталья Мироновна
Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1888 ст.
Сын: Смородин Андрей Миронович
Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1890 ст.
Дочь: Смородина Прасковья Мироновна
Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович
Смерть
Неизвестно