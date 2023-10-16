Смородина Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смородина Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смородин Мирон Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.

Дочь: Смородина Дарья Мироновна

Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1883 ст.

Дочь: Смородина Наталья Мироновна

Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1888 ст.

Сын: Смородин Андрей Миронович

Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1890 ст.

Дочь: Смородина Прасковья Мироновна

Отец ребёнка: Смородин Мирон Иванович

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно

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