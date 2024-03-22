Смородин Мирон Иванович
Место рождения
Дата рождения09.08.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1850 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.
Дочь: Смородина Дарья Мироновна
Мать ребёнка: Смородина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1883 ст.
Дочь: Смородина Наталья Мироновна
Мать ребёнка: Смородина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1888 ст.
Сын: Смородин Андрей Миронович
Мать ребёнка: Смородина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
13.10.1890 ст.
Дочь: Смородина Прасковья Мироновна
Мать ребёнка: Смородина Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно