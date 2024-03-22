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Смородин Мирон Иванович

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

09.08.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1850 ст.

Отец: Смородин Иван Акульевич

Мать: Смородина Наталья Захарьевна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
12.03.1881 ст.

Дочь: Смородина Дарья Мироновна

Мать ребёнка: Смородина Анна Михайловна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1883 ст.

Дочь: Смородина Наталья Мироновна

Мать ребёнка: Смородина Анна Михайловна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1888 ст.

Сын: Смородин Андрей Миронович

Мать ребёнка: Смородина Анна Михайловна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
13.10.1890 ст.

Дочь: Смородина Прасковья Мироновна

Мать ребёнка: Смородина Анна Михайловна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смородина Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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