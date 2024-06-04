Солодовникова (Рябова) Авдотья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Рябов Василий Федоров
Мать: Рябова Василиса Андреева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.02.1834
Рождение ребёнка
27.10.1835
Дочь: (Солодовникова) Параскева Дмитриева
Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Солодовников Григорий Дмитриев
Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: (Солодовникова) Ненила Дмитриева
Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Солодовникова) Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Солодовников Лаврентий Дмитриев
Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Солодовникова) Афимья Дмитриева
Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев
Смерть
После 1857