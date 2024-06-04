Солодовникова (Рябова) Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова (Рябова) Авдотья Васильева

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Рябов Василий Федоров

Мать: Рябова Василиса Андреева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.02.1834

Муж: Солодовников Дмитрий Савельев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.10.1835

Дочь: (Солодовникова) Параскева Дмитриева

Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Солодовников Григорий Дмитриев

Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: (Солодовникова) Ненила Дмитриева

Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Солодовникова) Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Солодовников Лаврентий Дмитриев

Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Солодовникова) Афимья Дмитриева

Отец ребёнка: Солодовников Дмитрий Савельев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

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