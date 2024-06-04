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Рябова Василиса Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

04.08.1866

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябов Василий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Салдаева (Рябова) Ненила Васильева

Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Рябов Василий Васильев

Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Солодовникова (Рябова) Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Рябов Кирилл Васильев

Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Рябов (Рябихин) Александр Васильев

Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров

Наборные Сыреси, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Щеголева (Рябова) Салманида Васильева

Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
04.08.1866
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от старости

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