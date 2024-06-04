Рябова Василиса Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти04.08.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Салдаева (Рябова) Ненила Васильева
Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Солодовникова (Рябова) Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Рябов (Рябихин) Александр Васильев
Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Щеголева (Рябова) Салманида Васильева
Отец ребёнка: Рябов Василий Федоров
Смерть
04.08.1866
Причина смерти: от старости