Агрипина Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
1832
Сын: Василий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
09.07.1834
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
08.05.1837
Дочь: Ирина ст
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
01.06.1840
Дочь: Феодосия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
03.05.1847
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Рождение ребёнка
06.10.1856
Дочь: Пелагия Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьев
Смерть
Неизвестно