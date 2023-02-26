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Агрипина Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Василий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Рождение ребёнка
09.07.1834

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1837

Дочь: Ирина ст

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1840

Дочь: Феодосия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1847

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1856

Дочь: Пелагия Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Григорьев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьев

Смерть
Неизвестно
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