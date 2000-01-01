Теудебальд — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теудебальд

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

719

Пол

Мужской

Отец

625 г.р.

Мать

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теодон 2

Мать: Фолхайд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пилитруда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вальтрата

Смерть
719
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