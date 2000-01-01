Теодон 2
Место рожденияНе указано
Дата рождения625
Дата смерти717
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
625
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тассилон 2
Мать ребёнка: Фолхайд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теудебальд
Мать ребёнка: Фолхайд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гунтруда
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: NN
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гримоальд 2
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фолхайд
Смерть
717