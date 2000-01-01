Теодон 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теодон 2

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

625

Дата смерти

717

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
625

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
685

Сын: Теудеберт

Мать ребёнка: Фолхайд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тассилон 2

Мать ребёнка: Фолхайд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теудебальд

Мать ребёнка: Фолхайд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гунтруда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: NN

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гримоальд 2

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фолхайд

Смерть
717
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