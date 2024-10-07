Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Максимович
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Улита Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Максимович
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кузьма Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Максимович
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Прасковья Евдокимовна
Отец ребёнка: Евдоким Максимович
Рождение ребёнка
22.11.1738
Сын: Филимон Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Максимович
Рождение ребёнка
10.03.1743
Сын: Алексей Евдокимович
Отец ребёнка: Евдоким Максимович
Смерть
Неизвестно