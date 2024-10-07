Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Максимович

Рождение ребёнка
1728

Дочь: Улита Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Максимович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кузьма Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Максимович

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Прасковья Евдокимовна

Отец ребёнка: Евдоким Максимович

Рождение ребёнка
22.11.1738

Сын: Филимон Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Максимович

Рождение ребёнка
10.03.1743

Сын: Алексей Евдокимович

Отец ребёнка: Евдоким Максимович

Смерть
Неизвестно

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