Евдоким Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдоким Максимович

Евдоким Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Максим Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Улита Евдокимовна

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1735

Сын: Кузьма Евдокимович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
1736

Дочь: Прасковья Евдокимовна

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
22.11.1738

Сын: Филимон Евдокимович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
10.03.1743

Сын: Алексей Евдокимович

Мать ребёнка: Агафья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.