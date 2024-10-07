Евдоким Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Максим Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Улита Евдокимовна
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кузьма Евдокимович
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Прасковья Евдокимовна
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
22.11.1738
Сын: Филимон Евдокимович
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
10.03.1743
Сын: Алексей Евдокимович
Мать ребёнка: Агафья Григорьевна
Смерть
Неизвестно