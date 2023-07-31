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Улита Евдокимовна
Улита Евдокимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1728
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Евдоким Максимович
1703 г.р.
Мать
Анна Родионовна
1707 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец:
Евдоким Максимович
Мать:
Анна Родионовна
Смерть
Неизвестно
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