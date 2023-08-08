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Чепчугов Арсений Александрович

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Место рождения

Клевакинское, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

18.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1990

Отец: Чепчугов Александр Аркадьевич

Мать: Безгодова Светлана Александровна

Клевакинское, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чепчугова (Пронина) Анастасия

Рождение ребёнка
22.04.2015

Сын: Чепчугов Ярослав Арсеньевич

Мать ребёнка: Чепчугова (Пронина) Анастасия

Лосиный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.2018

Дочь: Чепчугова Арина Арсеньевна

Мать ребёнка: Чепчугова (Пронина) Анастасия

Монетный, Березовский, Свердловская область

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