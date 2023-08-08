Чепчугов Арсений Александрович
Место рождения
Дата рождения18.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1990
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.2015
Сын: Чепчугов Ярослав Арсеньевич
Мать ребёнка: Чепчугова (Пронина) Анастасия
Лосиный, Березовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.02.2018
Дочь: Чепчугова Арина Арсеньевна
Мать ребёнка: Чепчугова (Пронина) Анастасия
Монетный, Березовский, Свердловская область