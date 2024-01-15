Бобринская (Вакарина) Мария Дмитриевна 02.05.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Бобринская (Вакарина) Мария Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 02.05.1876, Москва, город федерального значения Москва

умерла 09.06.1957, деревня Сьюзи-алло-Шильяр, Кастельротто, Больцано, Трентино-Альто-Адидже, Итальянская Республика

Супруги
Бобринский Алексей Алексеевич09.12.1861 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
10.03.1918

Муж: Бобринский Алексей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
09.06.1957
деревня Сьюзи-алло-Шильяр, Кастельротто, Больцано, Трентино-Альто-Адидже, Итальянская Республика

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