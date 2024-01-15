Бобринская (Вакарина) Мария Дмитриевна
женский, родилась 02.05.1876, Москва, город федерального значения Москва
умерла 09.06.1957, деревня Сьюзи-алло-Шильяр, Кастельротто, Больцано, Трентино-Альто-Адидже, Итальянская Республика
Супруги
Бобринский Алексей Алексеевич09.12.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
10.03.1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.06.1957
деревня Сьюзи-алло-Шильяр, Кастельротто, Больцано, Трентино-Альто-Адидже, Итальянская Республика