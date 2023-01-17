Балова (Иванова) Александра Феодоровна
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1857 ст.
Дочь: Балова Наталия Борисовна
Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич
Рождение ребёнка
11.11.1858 ст.
Дочь: Балова Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич
Рождение ребёнка
08.10.1860 ст.
Сын: Балов Иаков (Яков) Борисович
Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич
Рождение ребёнка
09.07.1865
Дочь: Балова Ольга Борисовна
Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич
Рождение ребёнка
18.11.1867 ст.
Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич
Рождение ребёнка
03.04.1871 ст.
Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич
Рождение ребёнка
03.07.1871 ст.
Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич
Рождение ребёнка
22.06.1873 ст.
Дочь: Балова Марфа Борисовна
Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно