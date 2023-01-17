Балова (Иванова) Александра Феодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балова (Иванова) Александра Феодоровна

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Место рождения

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Степановка, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.08.1857 ст.

Дочь: Балова Наталия Борисовна

Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.11.1858 ст.

Дочь: Балова Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1860 ст.

Сын: Балов Иаков (Яков) Борисович

Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1865

Дочь: Балова Ольга Борисовна

Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.11.1867 ст.

Сын: Балов Андрей Борисович

Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1871 ст.

Сын: Балов Афанасий Борисович

Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1871 ст.

Сын: Балов Андрей Борисович

Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.06.1873 ст.

Дочь: Балова Марфа Борисовна

Отец ребёнка: Балов Борис Леонтиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балов Борис Леонтиевич

Смерть
Неизвестно
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