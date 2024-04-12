Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти28.03.1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1770
Сын: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1771
Сын: Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1778
Сын: Яков Афанасьевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Архип Афанасьевич
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Афимья Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.03.1811