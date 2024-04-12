Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Иванович

Место рождения

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

28.03.1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Войлово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Яков Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Архип Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Афимья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.03.1811
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
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