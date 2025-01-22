Галактионов Иван
мужской, родился 12.08.1927, д.Паслово, Орловская обл.
умер 11.02.1996
Супруги
Галактионов (Аносова) Екатерина15.02.1928 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Паслово, Орловская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галактионов (Аносова) Екатерина
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.02.1996