Галактионов Иван 12.08.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Галактионов Иван

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился 12.08.1927, д.Паслово, Орловская обл.

умер 11.02.1996

Супруги
Галактионов (Аносова) Екатерина15.02.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Паслово, Орловская обл.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионов (Аносова) Екатерина

Рождение ребёнка
21.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галактионов (Аносова) Екатерина

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
11.02.1996

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