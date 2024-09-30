Хюрёнен (Райккерус) Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения26.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1907
Бракосочетание
21.08.1932
Рождение ребёнка
28.02.1935
Сын: Хюрёнен Вальтер Александрович
Отец ребёнка: Хюрёнен Александр Абрамович
Рождение ребёнка
04.11.1936
Дочь: (Хюрёнен) Матильда Александровна
Отец ребёнка: Хюрёнен Александр Абрамович
Смерть
Неизвестно