Хюрёнен (Райккерус) Ольга Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хюрёнен (Райккерус) Ольга Андреевна

Место рождения

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

26.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1907

Отец: Райккерус Андрей Адамович

Мать: Райккерус (Сакса) Мария Моисеевна

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
21.08.1932

Муж: Хюрёнен Александр Абрамович

Рождение ребёнка
28.02.1935

Сын: Хюрёнен Вальтер Александрович

Отец ребёнка: Хюрёнен Александр Абрамович

Рождение ребёнка
04.11.1936

Дочь: (Хюрёнен) Матильда Александровна

Отец ребёнка: Хюрёнен Александр Абрамович

Смерть
Неизвестно

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