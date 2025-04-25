Кончаловская (Родригес) Эсперанса
женский, родилась 1913, Королевство Испания
умерла 2001, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Кончаловский Михаил Петрович29.03.1906 г.р.
Дети
Кончаловская Маргарита МихайловнаНеизвестно г.р.
Кончаловский Лаврентий МихайловичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Королевство Испания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кончаловская Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Кончаловский Михаил Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кончаловский Лаврентий Михайлович
Отец ребёнка: Кончаловский Михаил Петрович
Бракосочетание
Около 1950
Смерть
2001
Москва, город федерального значения Москва