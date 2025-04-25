Кончаловская (Родригес) Эсперанса 1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кончаловская (Родригес) Эсперанса

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1913, Королевство Испания

умерла 2001, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Кончаловский Михаил Петрович29.03.1906 г.р.
Дети
Кончаловская Маргарита МихайловнаНеизвестно г.р.
Кончаловский Лаврентий МихайловичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Королевство Испания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кончаловская Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Кончаловский Михаил Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кончаловский Лаврентий Михайлович

Отец ребёнка: Кончаловский Михаил Петрович

Бракосочетание
Около 1950

Муж: Кончаловский Михаил Петрович

Смерть
2001
Москва, город федерального значения Москва

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