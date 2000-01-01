Лимина Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1972 по 1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лимин Василий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лимин Василий Ильич
Смерть
С 1972 по 1974