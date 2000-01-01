Лимина Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимина Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1972 по 1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лимин Василий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лимин Василий Ильич

Смерть
С 1972 по 1974
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