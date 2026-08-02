Голубцов ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

Голубцов ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1710

умер 1779

Отец
Голубцов СТЕПАН ИВАНОВИЧОколо 1680 г.р.
Супруги
(Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНАОколо 1710 г.р.
Дети
Голубцов АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ1735 г.р.
Голубцов НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ1736 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Голубцов СТЕПАН ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Голубцов АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: (Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
1736

Сын: Голубцов НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: (Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНА

Рождение ребёнка
1740

Сын: Голубцов СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ

Мать ребёнка: (Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНА

Смерть
1779

Бракосочетание
Около 1834

Жена: (Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНА

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