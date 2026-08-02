Голубцов ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ
мужской, родился 1710
умер 1779
ОтецГолубцов СТЕПАН ИВАНОВИЧОколо 1680 г.р.
Супруги
(Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНАОколо 1710 г.р.
Дети
Голубцов АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ1735 г.р.
Голубцов НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ1736 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1710
Отец: Голубцов СТЕПАН ИВАНОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Голубцов АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: (Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
1736
Сын: Голубцов НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: (Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНА
Рождение ребёнка
1740
Сын: Голубцов СЕРГЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Мать ребёнка: (Бологовская) МАТРЁНА ЯКОВЛЕВНА
Смерть
1779
Бракосочетание
Около 1834