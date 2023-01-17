Неликаев Евстафий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаев Евстафий Федорович

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1746

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Неликаев Федор Денисович

Мать: не указана

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1772

Сын: Неликаев Фирс Евстафьевич

Мать ребёнка: Неликаева Мария Васильевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Неликаева Агафья Евстафьевна

Мать ребёнка: Неликаева Мария Васильевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Неликаева Марфа Евстафьевна

Мать ребёнка: Неликаева Мария Васильевна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неликаева Мария Васильевна

Смерть
1789
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