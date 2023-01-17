Неликаев Евстафий Федорович
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Неликаев Федор Денисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Неликаев Фирс Евстафьевич
Мать ребёнка: Неликаева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Неликаева Агафья Евстафьевна
Мать ребёнка: Неликаева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Неликаева Марфа Евстафьевна
Мать ребёнка: Неликаева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1789