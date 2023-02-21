Неликаева Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаева Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Неликаев Фирс Евстафьевич

Отец ребёнка: Неликаев Евстафий Федорович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Неликаева Агафья Евстафьевна

Отец ребёнка: Неликаев Евстафий Федорович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Неликаева Марфа Евстафьевна

Отец ребёнка: Неликаев Евстафий Федорович

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неликаев Евстафий Федорович

Смерть
Неизвестно
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