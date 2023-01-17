Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Александр
Александр
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
14.03.1881
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван
1854 г.р.
Мать
Епистимия
Дети
Не указаны
Добавил:
SV
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881
Отец:
Иван
Мать:
Епистимия
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия