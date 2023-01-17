Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

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Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

14.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881

Отец: Иван

Мать: Епистимия

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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