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Иван
Иван
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Место рождения
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Дата рождения
1854
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Матвей
1821 г.р.
Мать
Василиса
1820 г.р.
Дети
Мария
1877 г.р.
Лидия
1878 г.р.
Александр
1881 г.р.
Добавил:
SV
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Матвей
Мать:
Василиса
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1877
Дочь:
Мария
Мать ребёнка:
Епистимия
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1878
Дочь:
Лидия
Мать ребёнка:
Епистимия
Рождение ребёнка
14.03.1881
Сын:
Александр
Мать ребёнка:
Епистимия
Сеньково
, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно
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