Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван

Место рождения

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1821 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

1877 г.р.
1878 г.р.
1881 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Матвей

Мать: Василиса

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Епистимия

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Епистимия

Рождение ребёнка
14.03.1881

Сын: Александр

Мать ребёнка: Епистимия

Сеньково, Ликургская волость, Буйский уезд
Смерть
Неизвестно