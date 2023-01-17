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Козлов Сазон Ефимов

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Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.

Отец: Козлов Ефим Иванов

Мать: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Сын: Козлов Тимофей Сазонов

Мать ребёнка: Козлова Акулина Васильева

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Козлов Ермолай Сазонов

Мать ребёнка: Козлова Акулина Васильева

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Козлов Феодор Сазонов

Мать ребёнка: Козлова Акулина Васильева

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Козлов Иван Сазонов

Мать ребёнка: Козлова Акулина Васильева

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Акулина Васильева

Смерть
Неизвестно
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