Козлов Сазон Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814 ст.
Отец: Козлов Ефим Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Мать ребёнка: Козлова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Мать ребёнка: Козлова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Мать ребёнка: Козлова Акулина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Козлов Иван Сазонов
Мать ребёнка: Козлова Акулина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно