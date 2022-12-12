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Козлов Ефим Иванов

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Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: Козлов Иван

Мать: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Сын: Козлов Сазон Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Козлов Василий Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Козлов Елисей Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Козлов Тарас Ефимов

Мать ребёнка: не указана

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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