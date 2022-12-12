Козлов Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.
Отец: Козлов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Сын: Козлов Сазон Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Козлов Елисей Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Козлов Тарас Ефимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно