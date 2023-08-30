Давыдов Михаил Денисович
мужской, родился 03.11.1864
умер 21.04.1898
Супруги
Давыдова (Горсткина) Софья Павловна1868 г.р.
Дети
Давыдов Денис МихайловичОколо 1890 г.р.
Давыдов Сергей МихайловичПосле 1890 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: Давыдова (Горсткина) Софья Павловна
Рождение ребёнка
После 1890
Сын: Давыдов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Давыдова (Горсткина) Софья Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1891
Сын: Давыдов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Давыдова (Горсткина) Софья Павловна
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
21.04.1898