Давыдов Михаил Денисович 03.11.1864 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Михаил Денисович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 03.11.1864

умер 21.04.1898

Супруги
Давыдова (Горсткина) Софья Павловна1868 г.р.
Дети
Давыдов Денис МихайловичОколо 1890 г.р.
Давыдов Сергей МихайловичПосле 1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова (Горсткина) Софья Павловна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Давыдов Денис Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова (Горсткина) Софья Павловна

Рождение ребёнка
После 1890

Сын: Давыдов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова (Горсткина) Софья Павловна

Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Давыдов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Давыдова (Горсткина) Софья Павловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Смерть
21.04.1898

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