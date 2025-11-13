Бобков Иван Филиппов 20.09.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Бобков Иван Филиппов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 20.09.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Бобков-Садовников Филипп Иванов1822 ст. г.р.
Мать
Бобкова (Дерябина) Марина Матвеева20.02.1832 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1850 ст.

Отец: Бобков-Садовников Филипп Иванов

Мать: Бобкова (Дерябина) Марина Матвеева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

пом. Звенигородский. кр. фамилия Бобков.

Крещение
25.09.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники онаго же сц. гг. Никифоровых кр. Филимон Матвеев и кр. ж. Ольга Федорова

Смерть
Неизвестно

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