Бобков Иван Филиппов
мужской, родился 20.09.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецБобков-Садовников Филипп Иванов1822 ст. г.р.
МатьБобкова (Дерябина) Марина Матвеева20.02.1832 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1850 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
25.09.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
пом. Звенигородский. кр. фамилия Бобков.